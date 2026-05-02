Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde düzenlenen geleneksel Çiftçi Bayramı ve köy hayrı 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Çan ilçesine Bahadırlı köyünde öğle namazı öncesinde köy camiinde Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif Tilaveti yapıldı. Kılınan namazın ardından 2 bin kkişiye pilav, yoğurt ve tatlı ikram edildi. Köy muhtarı İsmail Bektaş 'Geleneksel Çiftçi bayramı ve köy hayrımıza katılan tüm misafirlere teşekkür ederim' dedi.

Hayır cemiyetine Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.