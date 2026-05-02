Evlerde kullanılan ambalaj atıklarının geri kazanımını sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek için geri dönüşüme büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, Osmangazi’de sıfır atık seferberliği başlattı. Osmangazi ilçesindeki tüm mahallelerin önlerine geri dönüşüm kutuları ve torbaları bırakan Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, belirlenen günlerde geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını evlerin önlerinden toplayarak geri dönüşüm merkezlerine teslim ediyor. Yapılan geri dönüşüm çalışmaları sayesinde 73 bin ağacın kesilmesi önlenmiş oldu.

Toplanan atıklar, geri dönüşüm merkezlerinde yeniden işlenerek kullanılabilir hale getiriliyor. Bu çalışmalar sayesinde hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor, hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanıyor. Evlerin önüne bırakılan geri dönüşüm kutuları ve poşetlerinden toplanan kağıt, karton, plastik, cam ve metal atıklar, lisanslı firmalar tarafından işlenerek yeniden üretim süreçlerine kazandırılıyor. Osmangazi Belediyesi tarafından 2025 yılı içerisinde toplam 6 bin 916 ton geri dönüştürülebilir ambalaj atığı toplandı.

"Topladığımız Bu Atıklarla Çevrenin Kirlenmesinin Önüne Geçiyoruz"

Geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını vatandaşların kapılarının önünden topladıklarını ifade eden Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Personeli Onur Sütçüoğlu, "Osmangazi’deki ambalaj atıklarını vatandaşlarımızın kapılarının önünden topluyoruz. Her hafta farklı bir mahalleye gidiyoruz. Osmangazi’de 136 mahallemiz var ve tüm mahallelerde ambalaj atığı toplama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ambalaj atıklarını aldığımız adreslere boş poşetler bırakarak vatandaşlarımızın yeniden atık biriktirmesini sağlıyoruz. Bugün topladığımız atıklar arasında kağıt, karton, plastik, cam ve metal bulunuyor. Bu atıklar, lisanslı firmalar tarafından türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Topladığımız bu atıklarla çevre kirliliğinin önüne geçiyor ve doğal kaynakların korunmasını sağlıyoruz. Örneğin, 1 ton kağıt toplandığında 17 ağacın kesilmesi önlenmiş oluyor." şeklinde konuştu.

Osmangazi Belediyesi’nin sıfır atık çalışmasına geri dönüştürülebilir atık biriktirerek katkıda bulunan vatandaşlar da yapılan çalışlar sayesinde çevrenin korunduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA