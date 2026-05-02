Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’ndeki ilk program, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Çolak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Çolak, "Türkiye'de Kültürel İktidarın Kuruluşu" adlı kitabı çerçevesinde Türkiye’nin modernleşme dinamiklerini değerlendirdi.

Programın açılışında söz alan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitelerin sadece teknik ve mesleki bilginin üretildiği bir kimlikle sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda derinlikli düşünce kulvarlarının özgürce tartışıldığı entelektüel mecralar olması gerektiğini vurguladı. Bu amaçla başlatılan "Uludağ Düşünce Buluşmaları" serisinin ilk konuğu olarak Prof. Dr. Yılmaz Çolak’ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Rektör Yılmaz, akademik faaliyetlerin katı disipliner sınırların dışına çıkarak farklı alanları birbirine bağlayan bir zeminde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Sosyal bilimler alanındaki bu tür nitelikli buluşmaların, hem akademisyenler hem de öğrenciler için ufuk açıcı bir düşünce platformu sunacağını ifade eden Yılmaz, üniversitenin toplumsal hafızayı diri tutan ve bugünü anlamlandırmaya yardımcı olan her türlü entelektüel üretimin merkezi olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kitabın yazılış serüveni ve temel tezi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yılmaz Çolak, çalışmasının temel amacının Türkiye’deki kültürel iktidarın oluşum sürecini tarihsel bir süreklilik içerisinde okumak olduğunu belirtti. Modernleşmenin sadece belli bir döneme hapsedilemeyecek kadar köklü bir geçmişi olduğunu ifade eden Çolak, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devrolan idari ve sosyal mirasın, yeni kurulan sistemin kültürel kodlarını nasıl şekillendirdiğini analiz ettiğini aktardı. Kitabın, Türkiye’nin kendi özgün şartları içerisinde geliştirdiği modernleşme tecrübesini, ideolojik tartışmaların ötesinde akademik bir perspektifle anlamlandırmayı hedeflediğinin altını çizdi.

Konuşmasının devamında Türkiye’de kültürel iktidarın oluşumuna etki eden faktörlere değinen Prof. Dr. Yılmaz Çolak, bu sürecin bir sonuç değil, sürekli kendini yenileyen bir akış olduğunu vurguladı. Eğitim politikalarından dil ve kültür alanındaki dönüşümlere kadar pek çok unsurun bu iktidar yapısının inşasında rol oynadığını belirten Çolak, devlet ve toplum arasındaki etkileşimin bu yapıyı nasıl dengelediğini anlattı. 1930’lu yıllardan itibaren hayata geçirilen projelerin toplumsal yapıdaki yansımalarını sosyolojik bir bakış açısıyla ele alan Çolak, geçmişteki tecrübelerin günümüz Türkiye’sinin kültürel ve siyasi atmosferini anlamak için anahtar bir rol oynadığını ifade etti.

Program, katılımcılardan gelen soruların yanıtlaması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA