Sahadaki inceleme programına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Orhaneli Kaymakamı Muhammet Furkan Tuna, DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, AK Parti Bursa İl Başkan Vekilleri, AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Serdar Başak, yüklenici firma yetkilileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Orhaneli Ovası başta olmak üzere Kusumlar, Serçeler, Sadağı, Çöreler, Deliballılar ve Akçabük mahallelerini kapsayan projelerle bölgedeki tarımsal üretimin daha verimli hale gelmesi hedefleniyor.

Projeler kapsamında toplam 52 bin 500 metre uzunluğunda, farklı çaplarda PE100 boru hattı döşeneceği belirtilirken; modern sulama sistemleri sayesinde hem su tasarrufu sağlanacağı hem de üreticilerin sulama konusunda önemli bir kolaylık elde edeceği vurgulandı.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır yaptığı açıklamada, projeye destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve DSİ yetkililerine teşekkür ederek yatırımların Orhaneli’ne ve bölge çiftçisine hayırlı olması temennisinde bulundu.

