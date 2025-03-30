Çanakkale’nin Çan ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Çan Menderes Parkında düzenlenen bayramlaşma programına, Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, ilçe Jandarma Komutanı Kd. Üsteğmen Levent Çalış, ilçe Emniyet Müdür V. Başkomiser M. Selçuk Ceylan, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Menderes parkındaki bayramlaşmanın ardından ilçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe Jandarma Komutanlığı, Çan Devlet Hastanesi, İtfaiye Müdürlüğü ziyaret edilerek görev başındaki personel ile bayramlaşıldı.
Kaynak: İHA