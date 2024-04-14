Çanakkale’nin Çan ilçesindeki Erenler Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından düzenlenen Turna Balığı Tutma Şenliği Çan İlçesine bağlı Semedeli Gölet’inde yapıldı.

Şenlikte yapılan balık tutma yarışması, çevre ilçelerden gelen avcılar tarafından da ilgi gördü. Yarışmada kaşık olta kullanılırken, oltalara canlı yem takılmadı. Yarışma şartları gereği 40 santim boyunun altındaki turna balıkları ait oldukları yer olan gölete bırakıldı.

Şenlikte birinciliği 72 santimlik balık ile Ali Garip, ikinciliği 70 santimlik balık ile İlker Baş, üçüncülüğü ise 69 santimlik balık ile Okan Bağcı kazandı. Toplam da 255 yarışmacının olta attığı gölde yarışmacılara çeşitli ödüller verildi.

Şenliğin ev sahipliğini Erenler Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Şenol Tabak ve derneğin yönetim kurulu üyeleri yaptı. Başkan Tabak, “255 amatör olta balıkçısının katıldığı Turna balığı tutma şenliğimize katılan tüm yarışmacı ve misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca desteklerini esirgemeyen tüm esnafımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.