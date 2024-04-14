Rusya’da gittiği hastanede kanser teşhisi konulan kadın, Türkiye’de gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

Rusya’nın Moskova kentinde yaşayan 29 yaşındaki Amine Mamatova’ya, gittiği hastanede kanser teşhisi konuldu. Sağ göğsünde kitle tespit edilen Amine Mamatova, hemen kemoterapi tedavisine başladı. Ancak tüm çabalara rağmen 14 gün içinde kanser yayılımını sürdürdü. Bunun üzerine ailesiyle birlikte araştırmaya başlayan Amine Mamatova, Türkiye’ye gelme kararı aldı.

Bursa'da tedavisine başlanan Amine Mamatova’ya yapılan incelemelerde kullandığı ilaçların eksik olduğu fark edildi. Uygulanan tedavi ile birlikte kanser hücresi küçülmeye başlayan Mamatova, kısa sürede sağlığına kavuştu.

Türkiye’deki tedavisini yakından takip eden Medicana Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Canhoroz ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Israa Aljorani, hastanın muayenelerinde de yüz güldüren haberler verdi. “Hastamız Amine hanım 29 yaşında, Moskova’dan geldi. 2 seneden beri sağ memesinde kitle olduğu tespit edildi. Biyopsi ile kanser olduğu belirlendikten sonra 14 gün kemoterapi ilacı aldı. İlaç almasına rağmen oradaki tümör yayıldı ve yayılmaya devam etti. Bize e-mail yoluyla ulaştı ve tetkikleri gönderdi. Tetkikleri değerlendirdikten sonra orada kullandığı ilaçların eksik olduğunu fark ettik. Onun tümöründe her 2 pozitif değerlerine bakarak ilacın verilmesi gerekiyor. Amine hanımı buraya davet ettik. Yapılan tetkiklerden sonra ilaca başladık. Burada kür tedavi aldıktan sonra kontrol görüntülemesinde tümörün küçüldüğünü başka bir yerde sıçrama olmadığını tespit ettik. Hastamızı sonradan ameliyat ettik. Ameliyatımızda oradaki tümör ileri aşamada olduğu ve cilde yayıldığı için memeyi almak zorunda kaldık. Koltuk altı lenf bezlerini de temizledik. Patoloji sonucunda herhangi bir tümör kalmadığını gösterdi. Bundan sonra tekrar kanser olmaması için ilaçlarına ve takiplerimize devam edeceğiz” dedi.

Rusya’da aldığı ilaçların etkisini göstermediğini belirten Amine Mamatova, “2 sene ilaçları kullandım. Ama faydasını görmedim. Sonra bu hastaneyi önerdiler. Türkiye’ye geldim. Çok şükür iyiyim. Önce hocamdan sonra değerli arkadaşlardan Allah razı olsun. Çok şükür ameliyat oldum. Şu an sağlıklı bir şekilde ülkeme geri döneceğim” diye konuştu.

Kaynak: İHA