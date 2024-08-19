Karasu, Kocaali ve Kaynarca’daki sahillerde hayat nöbeti tutan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin cankurtaranları, 70 günde 360 kişiyi dalgaların ve RİP akıntısının içinden kurtardı.

Her sezon başında daha güçlü ve daha profesyonel çalışma ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaran timi, bu yıl da vatandaşlar için özveriyle çalışıyor. 8 Haziran’da bu yıl erken dönemde talep oluştuğu için mesaiye 1 hafta öncesinde başlayan cankurtaranlar; Karasu, Kocaali ve Kaynarca’da 70 gündür adete gözünü dahi kırpmadan "hayat nöbeti" tutuyor.

Hayat timlerinin 70 günlük nöbetinde denizde dalgaların arasına kapılan ya da RİP akıntısıyla sürüklenen 360 vatandaş ölümün kıyısından alındı. Kurtarılan vatandaşların 14’ü 112 ekiplerince hastaneye sevk edilirken, diğerleri ise ayakta tedavi edildi. Jet skiler, 4x4 arazi araçları, ATV araçları ve 72 kişilik personel kadrosuyla kuzey sahillerinde adeta kuş uçurmayan cankurtaran timi, 2024 yılı yaz sezonunda mesai saatlerinde şu ana kadar hiç can kaybı vermedi.