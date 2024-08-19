Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman çocuklara dondurma ikram etti.

Kartepe’de sokakta oyun oynayan minikler karşılarında dondurma karavanını görünce büyük mutluluk yaşadı. Karavanın başına geçen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çocuklara dondurma ikram etti. Mustafa Kocaman, "Tatlı mı tatlı bir yaz günü. Dondurma karavanımızla çocuklarımızın gülüşleri kadar güzel dondurmalar dağıtıyoruz. Menümüzde birçok çeşit ve bol bol sevgi var. Okullar açılana dek her mahallemizde buluşacağız" dedi.