Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un canlı yayın davetine Aziz Yıldırım'dan yanıt geldi. Yıldırım, "Bu akşam, Ali Koç'un belirleyeceği ulusal bir kanalda canlı yayına çıkacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca Aziz Yıldırım ve Ali Koç, bu akşam 22.30'da NOW TV'de ortak yayında buluşma kararı aldılar.

Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi, Ali Koç kongrede bir konuşma yaparak "Konuşmam basına sızdırılmış. Burada yoksunuz. Sayın Başkan, hala geç değil. Saat 5'e yaklaşıyor. Bu akşam istediğiniz herhangi bir kanalda canlı yayına çıkabiliriz." demişti.

Ali Koç’un bu davetine Aziz Yıldırım'dan yanıt gecikmedi. Yıldırım, "Sayın Başkan Ali Koç ile görüştüm ve onun seçeceği ulusal bir kanalda, baş başa, moderatör olmadan konuşmaya hazır olduğumu belirttim. Bu akşam, onun tercih ettiği ulusal bir kanalda canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

SAAT NETLEŞTİ

Aziz Yıldırım ve Ali Koç, saat 22.30'da NOW TV'de canlı yayında buluşacaklar.