3. Lig 1. Grupta 15 maçtır yenilmeyen ve liderlik koltuğunda oturan İnegöl Kafkasspor, lig ikincisi Çorlu1947 ile zorlu bir maça çıkacak. Ligde geride kalan 24 hafta sonunda 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan İnegöl temsilcisi, geçtiğimiz hafta Ankara’da oynanan karşılaşmada Etimesgut SK ile 0-0 berabere kalmıştı.

Son 3 karşılaşmada berabere kalan ve rakipleri ile puan farkını açma şansını kaçıran Yeşil Siyahlılar, Çorlu1947 ekibini yenerek, kalan haftalara avantajlı girmeye çalışacak. Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal’ın talebeleri, zorlu maçın çalışmalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

ÇORLU1947 NASIL BİR TAKIM?

Grubun tartışmasız en güçlü ekiplerinden biri olan Çorlu1947, geride kalan 24 haftada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısında Çorlu’da oynanan karşılaşma İnegöl Kafkasspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona ermişti. Konuk ekip, geçtiğimiz hafta oynanan maçta ise Galata SK’yı 2-0 yenmeyi başardı.

Çorlu1947, oynadığı son 9 lig maçında 7 galibiyet 2 beraberlik alarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Lig maçlarında 41 gol atıp kalesinde ise 19 gol gören konuk ekip, ligde topladığı 41 puanın 26’sını deplasmanda topladı. 12 deplasman maçına çıkan ekip bu maçların 8’ini kazanırken, 2 maçta berabere kaldı, 2 maçı ise kaybetti.

Çorlu1947 ekibinde 11 gole ulaşan Koray Yağcı ve 9 golü bulunan Muhammet Arslantaş, takımın en tehlikeli silahları arasında yer alıyor.

İNEGÖL KAFKASSPOR-ÇORLU1947 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İnegöl Kafkasspor-Çorlu1947 arasında oynanacak olan lig maçı 14 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da İnegöl ilçe stadyumunda oynanacak.