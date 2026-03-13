2. Lig Kırmızı grupta şampiyonluğun kilidini açacak maç için saatler kaldı. Lider Bursaspor, en yakın takipçisi Kahramanmaraş İstiklal takımını yenerek şampiyonluk kupasını erken kaldırmaya çalışacak.

Ligde geride kalan 27 karşılaşmada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan yeşil beyazlılar, topladığı 63 puanla en yakın takipçisi Kahramanmaraş İstiklal takımının 6 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta zorlu Muş1969 deplasmanını 1-0 kazanarak şehrine 3 puanla dönen Bursaspor, ligde kalan 7 karşılaşmada çok büyük avantajı elinde bulunduruyor. Son 4 maçını kazanan Bursaspor, rakibini yenerek galibiyet serisini 5 maça, yenilmezlik serisini ise 9 maça çıkarmaya çalışacak. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başaran yeşil beyazlılar, rakibini deplasmanda da yenmesi durumunda puan farkını 9 maça çıkaracak.

K.MARAŞ İSTİKLALSPOR NASIL BİR TAKIM?

Ligde geride kalan 27 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan ev sahibi ekip, topladığı 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Aksaray68 deplasmanında 3-1 yenilerek büyük yara alan ekip, bu sonuçla son 3 maçında 1 kez rakiplerine yenilmiş oldu.

Takımda son haftalarda yaşanan düşüşe rağmen, oldukça tecrübeli isimlerden oluşan bir kadroya sahip olan Kahramanmaraş İstiklal Spor, özellikle bu sezonun flaş golcüsü Kemal Rüzgar ile büyük bir başarı yakaladı. Deneyimli golcü bu sezon rakip filelere tam 30 gol gönderdi. Kemal Rüzgar performansı ile Bursaspor karşısında takımının en büyük kozu olacak.

K.MARAŞ İSTİKLALSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF. 2. Lig Kırmızı grupta Kahramanmaraş İstiklal Spor ile Bursaspor arasında oynanacak olan lig maçı 14 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksinde oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.