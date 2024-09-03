Osmaniye’de evinde çorba içtikten sonra fenalaşan ve şüpheli şekilde hayatını kaybeden 53 yaşındaki Mehmet Yörük’ün bir cinayete kurban gittiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıktı.

Mehmet Yörük’ün ölümüyle ilgili aklında soru işaretleri olan büyük oğlu Ömer Furkan Yörük Müge Anlı’ya başvurmuştu. İddia, Mehmet Yörük’ü eşi Sebile Yörük ile onun üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan’ın iş birliği yapıp öldürdüğü yönündeydi.

Müge Anlı’nın ısrarlı soruları karşısında Sebile Yörük, Mustafa Samagan’ın uygunsuz fotoğraflarını çekerek kendisini tehdit ettiğini, Mustafa ile dini nikahı kıydıklarını ve eşinin zehirlenerek öldüğünü canlı yayında itiraf etti.

Mehmet Yörük’ten 4 ay kadar önce Mustafa Samagan’ın eşinin de ani ölümü yeni bir şüpheye neden oldu. Sebile Yörük’ün “Mustafa, getirdiği suyu Mehmet’e içirmemi istedi, çocuklara o suyu içirmememi tembihledi. Mustafa’nın getirdiği suyu yaptığım tarhana çorbasına katıp Mehmet’e içirdim. Mustafa benimle evlenebilmek için kocamı öldürdü. Utandığım için sakladım” şeklinde bir itirafta bulundu.

Sebile Yörük’ün cinayet itirafı karşısında sessizliğiyle dikkat çeken Mustafa Samagan ise suçlamaları reddetti.

Şoke eden itirafla sıcak dakikaların yaşandığı Müge Anlı stüdyosuna gelen polis ekipleri Sebile Yörükçü ve Mustafa Samagan’ı canlı yayında gözaltına aldı.

Bugüne dek 230 cinayeti çözüme kavuşturan Müge Anlı, geçtiğimiz sezonlarda da canlı yayında cinayet itirafı aldı.