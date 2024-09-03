Antalya’da 55 mahallesi bulunan Muratpaşa’da ‘Muhtarlar Meclisi’ Belediye Başkanı Ümit Uysal başkanlığında toplandı. Meclise Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara da katıldı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Muhtarlar Meclisi, nisan ayının ardından yeni dönemin ikinci toplantısını Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda gerçekleştirdi. Mecliste Başkan Uysal’ın yanı sıra Muratpaşa Kaymakamı İhsan ve Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan da yer aldı.

Mahallelerinde yaşadıkları sorunları ve memnuniyetleri dile getiren muhtarlar, Muratpaşa’nın halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi olan Turunç Masa’yı aradıklarında her türlü sorunlarını çözüme kavuşturabildiklerini söyleyerek Başkan Uysal’a teşekkür etti. Mecliste mahallelerin memnuniyet raporlarını inceleyen Başkan Uysal, kamu hizmetlerinin Muratpaşa’da eşit dağıldığını söyledi. “Turunç Masa göstergeleri bizim kılavuzumuz olmaya devam ediyor. Vatandaşın nabzını sürekli tutmamıza yardımcı oluyor” dedi.

Kaymakam Kara, “Muratpaşa’da hepimiz gönül gönle hep beraber hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. Şu ana kadar 21 muhtarı ziyaret ettiğini belirten Kara, ”Muhtarlarımıza kapımız, kalbimiz ve telefonumuz daima açık olacak” dedi.