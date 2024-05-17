İstanbul’da geçtiğimiz gün düzenlenen operasyon ile yakalanan Çapkanlar Suç Örgütü’nün yöneticileri Ekrem Çapkan, Hakim Çapkan ve Sedat Çapkan’ın yaşadığı lüks hayat ortaya çıktı. Örgüt yöneticilerinden Sedat Çapkan’ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, lüks araçlar ve tekneler akıllara Polatgiller davasını getirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yöneticiliğini, Sedat Çapkan, Hakim Çapkan ve Ekrem Çapkan’ın yaptığı Çapkanlar Suç Örgütü’nün kiralık daireler tutarak burada internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları ve elde edilen paraları banka hesapları ve kripto para borsaları vasıtasıyla aklamaya yönelik faaliyetler yürüttükleri tespit edilmişti. Bu kapsamda Çevrimiçi Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ve Teknik ve Operasyonel Destek Büro Amirliği ile koordineli olarak Çapkanlar Suç Örgütü üyesi 20 şüpheliye ait GSM numaraları hakkında tedbir kararı uygulanmaya başlanmıştı. Genişletilen soruşturma kapsamında 20 ofis adresi belirlenerek operasyon düzenlenmişti. 42 şüphelinin yakalandığı operasyonda evlerde yapılan aramalarda ise 113 bin 200 TL, bin 141 dolar, 6 adet ruhsatsız tabanca, 358 adet fişek, 70 adet telefon, 90 adet sim kart, 12 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet bilgisayar kasası ve 6 adet monitör ele geçirilmişti.

Pazarcılıktan, Lüks Hayata

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma devam ederken, örgüt yöneticilerinin yaşadığı lüks yaşam ortaya çıktı. Örgüt liderlerinden Hakim Çapkan ve Sedat Çapkan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere lüks araçlar ve tekneler yansıdı.