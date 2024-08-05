Cargill Türkiye, Balıkesir'deki Turyağ tesisinin sekiz çatısına 5.000 güneş paneli kurarak şirketin sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir kilometre taşına imza attı.BALIKESİR (İGFA) - Cargill, Turyağ fabrikasının çatılarına güneş panelleri kurdu. Proje yaklaşık 2,5 milyon dolar tutarınca ciddi bir yatırımla tamamlandı. Çatı üstü güneş paneli kurulumu, kısa vadedeki çevresel faydalarının ötesinde, Cargill'in operasyonlarında yeşil enerjiyi ve sürdürülebilirliği teşvik etme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Benzer bir projenin Bursa Orhangazi fabrikasında da hayata geçirilmesine ve şirketin yenilenebilir enerji ayak izinin daha da genişletilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Cargill Gıda Çözümleri META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) ve Rusya Fabrika Operasyonlar Direktörü Cem Bilge, "Cargill Türkiye bu ileriye dönük projeyle, sürdürülebilirlik konusundaki proaktif yaklaşımını ortaya koyuyor" dedi. Bilge şunları söyledi: “Bu proje, Cargill için Türkiye ve Avrupa’da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Turyağ fabrikamız, kendi elektriğini üreterek ve emisyonları önemli ölçüde azaltarak bölgedeki diğer tesislerimiz için ilham verici bir örnek oluşturuyor."

Balıkesir Turyağ fabrikası Cargill Türkiye açısından yenilik ve kalitenin simgesi konumunda.

Son birkaç yıl içerisinde tesis, pastacılık ve pişirme yağlarından özel gıda içeriklerine ve dökme ürünlere kadar 80'den fazla yeni ürün geliştirdi. 235 kişinin çalıştığı tesis tedarik zinciri güvenliği ve enerji yönetimine olan bağlılığını kanıtlayan “Güvenilir Tedarikçi Sertifikası” ve ISO 50001 sertifikası almaya hak kazandı. Tesis bünyesindeki inovasyon merkezi, bilimsel araştırmaların ve yeni ürün teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyor ve müşterileri fikir üretiminden ürün geliştirmeye kadar her aşamada destekliyor.

Hatırlanacağı gibi Cargill, 2025 yılına kadar operasyonlarındaki sera gazı emisyonlarını , 2030 yılına kadar ise tedarik zincirindeki satılan her bir ton ürün başına sera gazı emisyonlarını %30 oranında azaltmak konusunda iddialı hedefler belirledi.