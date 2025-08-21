Açılışa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, BASKF Başkanı Çetin Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, MYM Federasyonu Başkanı Halil Toy, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Kurşunlu Spor Kulübü Başkanı Hasan Aktaş, sporun yalnızca fiziksel bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda dostluk, kardeşlik, disiplin ve azmin hayatımıza kattığı önemli değerler arasında yer aldığını belirtti.

Aktaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kurşunlu Spor Kulübü, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını, enerjilerini doğru alanlarda değerlendirmesini ve sporu yaşam biçimi haline getirmesini hedeflemektedir. Bugün kulüp bünyesinde 100’e ulaşan sporcu sayımız bizleri mutlu ederken yılmadan, durmadan bu sayıyı daha da arttırarak çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendireceğiz. Burada yetişen sporcularımızın, inşallah ilerleyen yıllarda hem ilçemizi hem de ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Bugün burada atılan bu adım, sadece bir kulübün açılışı değil; mahallemizin sporla büyüyecek, güçlenecek ve birlik beraberlik ruhunu pekiştirecek bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte bizlere destek olan başta İnegöl Kaymakamlığımıza, İnegöl Belediyemize, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze, değerli sponsorlarımıza, basın mensuplarımıza ve mahalle halkımıza teşekkür ediyorum. Sizlerin katkıları olmadan bu hedefe ulaşmamız mümkün olmazdı. Kurşunlu Spor Kulübümüzün mahallemize, ilçemize, çocuklarımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyor, bu güzel günümüze katılımınızdan dolayı teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Kurşunlu Spor Kulübü’nün başkanlık görevini Hasan Aktaş üstlenirken, başkan yardımcılığı görevinde Özkan Kolay yer aldı. Kulübün saymanlığına Ahmet İnal getirilirken, sekreterlik görevini Hasan Karahan yürütüyor. Yönetim kurulunun diğer isimleri arasında kurucu üyelerden Altar Akbaş, Halil İbrahim Zafer Duymuş ve Yalçın Tarı bulunuyor.

Yönetim kurulunun yedek üyeleri ise Zeki Denizhan, Ziya Demir, İlker Obuz, Melih Kılıç, Semih Demircan, Volkan Bayram ve Mehmet Yavuz olarak belirlendi.

Denetim Kurulu’nda Serkan Yaşa, İlhan Kızmaz ve Hüseyin Güleç görev alırken; denetim kurulu yedek üyeleri Efkan Aygün, Ali Karahan ve Mehmet Ali Sargın oldu.