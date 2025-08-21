Olay saat 04.00 sıralarında İnegöl'ün Osmaniye mahallesinde faaliyet gösteren bir tekel bayiinde meydana geldi. Henüz kimliği veya kimlikleri belirlenemeyen şahıslar, plakası belirlenemeyen araçla işyerinin önüne geldi. Araçtaki şahıslardan biri tekel bayiine defalarca ateş etti.

Tabancadan çıkan mermiler iş yerinin camlarına isabet etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, işyerinde detaylı inceleme yaparken diğer ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.