EYT düzenlemesi kapsamında yaklaşık 6 milyon kişinin emekliliğe hak kazanması bekleniyordu. İlk aşamada 3 milyon kişi SGK’ya başvurarak emeklilik dilekçesi verdi. Ancak staj ve çıraklık döneminde sigorta girişi bulunan yüz binlerce kişi, bu düzenlemenin dışında tutuldu. Bu durum, kamuoyunda uzun süredir önemli bir mağduriyet konusu olarak gündemde yer alıyor.

TBMM’ye Sunulan Kanun Teklifi

Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu’nun hazırladığı kanun teklifiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılması önerildi. Teklifte öne çıkan maddeler şu şekilde:

Madde 1: Staj ve çıraklık başlangıç tarihleri de sigortalılık süresi başlangıcı sayılacak.

Madde 2: Yasa, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

Madde 3: Yasa hükümlerini Cumhurbaşkanı uygulayacak.

Bu düzenleme kabul edilirse, staj ve çıraklık sigortası bulunan vatandaşlar da EYT kapsamına alınarak yaş şartı olmadan emekli olabilecek.

Meclis Süreci ve Beklentiler

Kanun teklifi şu anda TBMM’de ilgili komisyonda değerlendirilmek üzere sunulmuş durumda. Komisyon tarafından kabul edilirse, Genel Kurul gündemine taşınarak oylamaya açılacak. Yasalaşması hâlinde düzenleme derhal yürürlüğe girecek.

Uzmanlar, bu düzenlemenin uzun süredir mağduriyet yaşayan staj ve çıraklık sigortası bulunan vatandaşların taleplerine karşılık vereceğini ve sosyal adaletin pekişmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

Emeklilik Hakkı İçin Yeni Umut

Bu düzenlemenin yasalaşmasıyla, EYT kapsamı dışında kalan yüz binlerce kişiye erken emeklilik yolu açılacak. Staj ve çıraklık mağdurları açısından büyük önem taşıyan teklifin TBMM’deki süreci dikkatle izleniyor.