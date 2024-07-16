Yeni yatırımlar ve iş modelleriyle, organize gıda perakende sektöründe dönüşüme öncülük eden CarrefourSA, yeme içme sektöründeki çok kanallı büyümesine devam ediyor. 2017 yılında Lezzet Arası restoranlarıyla müşterilerine, mağazalarında market fiyatına restoran deneyimi yaşatmak için yola çıkan CarrefourSA, yatırımlarına Adana ile bir yenisini daha ekledi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki, Türkiye perakende sektörünün önde gelen markalarından CarrefourSA 60 ilde 1.135 mağazası, bayileri dahil olmak üzere 15 bin kişiye ulaşan kadrosu ile müşterilerine doğru ürünü, doğru üreticiden doğru fiyata ulaştırırken; yeme içme sektöründeki yatırımlarına devam ediyor. Organize perakende sektöründe ilk kez 2017 yılında Lezzet Arası konseptini müşterileriyle buluşturan marka, 6 ilde 14 restoranla aylık 500 bine yakın müşteriyi market fiyatına restoran deneyimiyle buluşturuyor.

Lezzet Arası’nın yeni durağı Adana oldu

Market fiyatına pişirilen et, balık, tavuk vb. ızgara ürünlerinin yanı sıra garnitür çeşitleri, sulu yemekler, tatlılar ve salataların restoran kalitesinde sunulduğu Lezzet Arası’nın bir yenisi ise Adana’da açıldı. Nisan ayında Adana M1 CarrefourSA mağazasında hizmet vermeye başlayan Lezzet Arası restoranı ayda 20 bin kişiye yiyeceğin doğrusunu ulaştırıyor.