İnegöl Çarşıspor kulüp başkanı Mustafa Şimşek kulüp olarak düzenledikleri uluslararası çarşı spor satranç turnuvası hakkında bilgiler verdi.

Şimşek yaptığı açıklamada, Kuruluş amacı salon ve zeka sporlarının gelişimine katkı sağlamak olan İnegöl Çarşıspor Spor Kulübü olarak düzenlediğimiz “1. Uluslararası İnegöl Çarşıspor Satranç Turnuvası” 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi. Son yılların popüler sporlarından olan satranç çocuklar üzerinde düşünme yeteneklerini muhakeme ve hesap becerileri kazandırdığını ifade eden başkan Mustafa şimşek Yeni açmış olduğumuz Satranç branşımızın ilk faaliyeti olan bu turnuva ile tüm satranç camiasına merhaba diyoruz. 2024 yılı ile birlikte Kulüp olarak İnegöl’ümüzü lig dede temsil etmeye başlıyoruz. Turnuva sürecinde bizlere destek olan, turnuvamıza ev sahipliği yapan İnegöl Altın Nesil Okulları’na ve sponsorlarımız Tutumlu Çeyiz Dünyası ile Yeni Çizgi Tasarım a kulübümüze ve satranç sporuna verdikleri destek için teşekkür ederiz." dedi.