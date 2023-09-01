Bursa'da uzun yıllardır hizmet veren İsveçli mobilya devi İKEA, mağazasının içinde bulunan mescidi kullanıma kapatma kararı aldı. Bu karar, mağazaya gelen müşteriler ve çalışanlar arasında bazı eleştirilere neden oldu.

2008 yılından bu yana faaliyet gösteren ve binlerce kişinin ziyaret ettiği İKEA mağazası, içinde yer alan mescidi artık kullanılamaz hale getirdi. Daha önce atıl bir köşede bulunan mescidi kaldırmış ve bu karar, İKEA müşterileri arasında hoşnutsuzluk yarattı.

Özellikle hafta sonları yoğun olan mağazada mescidin kapatılmasına müşteriler tepki gösterdi. Namaz kılmak isteyen müşterilerin nereye gideceği sorusu ortaya çıktı. Mağaza görevlileri, bu soruları yanıtlamak için müşterileri başka bir alışveriş merkezine yönlendirmeye başladı.

Bu konuda tepki gösteren müşteriler, "Eğer insanlar dinlerine sahip çıkarsa, din de onlara yardım eder. Ancak İKEA, bu konuda farklı bir tutum sergiliyor. Bodrum katındaki mescidi bile kaldırdılar. Bu kararı anlamak mümkün değil. Umarım ilgili yetkililer gereken adımları atar" şeklinde görüşlerini dile getirdi. İKEA'nın bu kararı, toplumun dinî ihtiyaçlarını karşılama konusundaki hassasiyeti ve talepleri tartışmaya açmış gibi görünüyor.