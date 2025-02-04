Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar neticesinde, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımda kullanılan gübrelerin piyasa gözetimi ve denetimi yönetmeliği kapsamında Çatalca’da gübre satışı yapılan noktalara denetimler gerçekleştirdi. Denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Ülker’de katıldı. Denetimlerde gübre satışı yapılan noktalarda, havalandırma sistemleri, gübrelerin istiflenme şekilleri, yangın tüpleri, sigara kullanılmaz tabelaları, gübre üzerindeki barkot ve satış sertifikaları kontrol edildi.

Denetimler sonrasında bir açıklama yapan şube müdürü Ahmet Ülker ülke genelinde bütün il ve ilçelerde eş zamanlı olarak denetim yapıldığını ifade ederek, "Bakanımızın bu talimatı verme sebebi gerek sonbahar gerek ilkbahar ekim zamanlarında yoğun bir gübre satışı söz konusu. Biz bu denetimleri 365 gün boyunca yapıyoruz. İhbar alınca da değerlendiriyoruz. Ama sonbahar ve ilkbahar zamanlarında yoğun ekim olduğu zamanlarda bir şekilde tohumların toprakla buluştuğu zamanlarda sahtecilik, taklit gibi durumların olmaması için seferberlik düşüncesiyle böyle bir çalışma başlatıldı" dedi.

Ülker, denetimlerde dikkat edilen hususları da sıralayarak, "Denetimlerde, depolarda yığın yüksekliğinden tutunda, rutubetli ortamlarda mı değil mi ? Havalandırma yapılıyor mu ? yangın tüpü, hatta sigara içilmez levhaları var mı buna bile dikkat ediyoruz. Bu arada el terminalleri sistemiyle de daha pratik şekilde gübrenin üretiminden ithalatında dağıtıcıya varıncaya hatta son kullanıcıya varıncaya kadar bütün bu yol haritasını izleyebiliyoruz. Bu sistemleri kullanıyoruz. Bununla beraber hatta nitratlı gübrelerde mesela 2017 yılından beri çok yoğun takibimiz var. El yapımı patlayıcılarda kullanılan bir takım kimyasallar var. Bunları da önlemek adına biz bu izlenebilirliği sağlıyoruz" diye konuştu.