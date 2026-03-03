Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde ilçedeki din görevlileriyle bir araya geldi. Programa Esenyurt Müftüsü Selami Aykul, Din Görevlileri Dernek Başkanı Mücahit Semiz, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, ilçe parti temsilcileri, İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz ile çok sayıda din görevlisi katıldı.

İftar sofrasında manevi bir ortamın hakim olduğu programda, Başkan Vekili Can Aksoy katılımcılara hitap etti. Göreve başladığı tarihten itibaren ibadethanelerde gerçekleştirilen çalışmalar, sosyal projeler ve Esenyurt'un kalkınması yönünde atılan adımları detaylı bir şekilde aktardı.

'Kaynaklarımızı doğru kullanmaya özen gösterdik'

İlçe genelindeki ibadethanelere yönelik proje ve çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirten Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy: 'İlk geldiğimiz dönemde, değerli din görevlilerimizle yaptığımız görüşmelerde hep aynı konuya rastladık: Esenyurt'ta uzun yıllardır hissedilen, cami ve Kur'an kurslarımızın belediye tahsisindeki gecikmelerden kaynaklanan sıkıntılar. Bu sorunların tekrar yaşanmaması için, kanun hükmü gereğince 32 cami ve 3 Kur'an kursumuzu Müftülüğümüzle birlikte Türk Diyanet Vakfı'na tahsis ettik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hüsnü niyetle hareket ettiğimiz için Allah yardımcımız oldu. Kaynaklarımızı doğru kullanmaya özen gösterdik. Uzun süredir devam eden Yıldız Camii'ni tamamladık. Yıldız Camii'ni Kadir Gecesi'ne yetiştirmek istedik ancak hava şartları nedeniyle olmadı; inşallah Kurban Bayramı'na ibadete açmayı planlıyoruz. Büyük Osmanlı Camii'nde de sorunlar yaşanmıştı. Sayın Müftümüzle, cemaatimizle birlikte çözdük ve kompleksi aktif hale getirdik' dedi.

'İbadethanelerimize desteklerimiz sürüyor'

Başkan Vekili Aksoy Konuşmalarının son bölümünde şu ifadeleri kaydetti: 'Aksa Gençlik Merkezi konusunda da adım attık. Serhan Tirit Camii arkasında daha önce müftülük hizmetleri için ayrılan, ancak sonrasında vazgeçilen alanı, ihale sonrası Gençlik Merkezi olarak tahsis ettik. Kadın aile hizmetleri birimimizi ise eski belediye binasına taşıdık. Uzun yıllardan beri atıl durumda olan Azat Topuz Camii'nin yapımına yeniden başladık. Veysel Karani Camii'nde bağışlardaki azalma nedeniyle destek ihtiyacı hissediliyordu; belediyemiz olarak taahhüt altına girdik. Bir diğer kronik sorunumuz ise cami bahçelerindeki tentelerin ömrünü tamamlamasıydı. Özellikle yaz ve yağışlı dönemlerde cenaze hizmetlerinde sıkıntı yaşanıyordu. Tespitlerimizi yaptık; yaklaşık 108-110 tentenin değişimi için toplu ihale talimatını bugün verdik. İnşallah tüm camilerimizin ihtiyaç duyduğu güneşlik ve tenteleri yenileyeceğiz.'