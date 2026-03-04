Esenyurt Belediyesi, ilçenin huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet personeli ve ailelerine yönelik iftar programı düzenledi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda gerçekleştirilen programa Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, ilçe protokolü, emniyet personeli ve aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edilerek oruçlar açıldı.

'Esenyurt'un güvenlik altyapısını güçlendiriyoruz'

Programda yaptığı konuşmada yeni emniyet binasının, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın uç kısmında, ana yol ayrımına yakın bir konumda inşa edileceğini söyleyen Başkan Vekili Aksoy, çalışmaların bu yıl başlaması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından ilgili birimlere talimat verildiğini ifade etti. İlçede karakol ihtiyacına da dikkat çeken Aksoy, 200 bin kişiye bir karakol düştüğünü belirterek bu sorunun çözümü için dört yeni karakol planlandığını söyledi. Bu karakollardan ilki olan Ardıçlı Karakolu'nun yapımında sona yaklaşıldığını ve bayram sonrası tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi. Ayrıca Kıraç bölgesinde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat birimlerinin birlikte hizmet verebileceği 15 bin metrekarelik alanın belediye tarafından tahsis edildiğini aktaran Aksoy, projelendirme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

'Yeni yatırımlar ile ilçenin suç oranı daha da düşecek'

Yapay zeka destekli sistemle kameraların daha etkin izleneceğini belirten Aksoy, bu sayede emniyet personelinin iş yükünün azalacağını ve olaylara daha hızlı müdahale edilebileceğini ifade etti. Esenyurt'un medyada haksız şekilde ötekileştirildiğini savunan Aksoy, nüfusa oranla suç oranlarının birçok ilçeye göre daha düşük olduğunu belirterek, 'Yeni adliye, karakol ve emniyet yatırımlarıyla bu oranların daha da düşeceğine inanıyoruz. Esenyurt ve Emniyet Teşkilatımız en iyisine layıktır' dedi.