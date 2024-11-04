Bursa’nın İnegöl ilçesinde fabrikanın çatısından düşen elektrik teknikeri yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde’de faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Yabancı uyruklu elektrik teknikeri Ahmet H. (55), çatıya çıkarak elektrik tesisatı çektiği sırada çatıdan düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Ahmet H., olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.