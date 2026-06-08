Çayırova'da 200 yataklı devlet hastanesi inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Deprem izolatörlü olarak inşa edilen hastanede temel, bodrum kat ve kolon imalatları tamamlanırken, zemin kat çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmaların Kasım ayına kadar kaba inşaat aşamasının bitirilmesi planlanıyor.

Çayırova Devlet Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 200 yataklı olarak inşa edilecek ve vatandaşlara yıllarca hizmet edecek Çayırova Devlet Hastanesi'nde temel beton imalatı, deprem izolatör montajı, bodrum kat kolon imalatları tamamlanırken, şu anda da zemin kat döşeme imalatları gerçekleştiriliyor. Bugün şantiye alanını ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hastane inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı. Hastane inşaatının hızla sürdüğünü belirten Başkan Çiftçi, inşaatın zor kısmının tamamlandığını belirtti. Deprem izolatör montajı biten ve temel ile bodrum kat imalatları tamamlanan hastanede, zemin kat çalışmalarının akabinde hızla diğer kat inşaatlarına da devam edilecek.

200 yataklı olarak planlandı

Çayırova Devlet Hastanesi şantiye alanında çalışan işçilere de kolaylıklar dileyen Başkan Çiftçi, kaba inşaat imalatının neredeyse yarısına gelindiğini de belirtti. Taban alanı 8 bin 700 metrekare ve yapı inşaat alanı 45 bin 518 metrekare olan Çayırova Devlet Hastanesi, 200 yataklı olarak planlandı. 51 yoğun bakım yatağı, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, doğumhaneler, 26 acil müşahede yatağı, 8 diyaliz ünitesi ve deprem izolatörlü olarak inşa edilen Çayırova Devlet Hastanesi'nin kaba inşaatının Kasım ayına kadar bitirilmesi planlanıyor.