Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinlerine yapımı tamamlanan ve yapımına devam eden projeleri tanıtmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana Çayırova’ya birçok vizyon proje kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinleriyle projeleri gezmeyi sürdürüyor.

Düzenli aralıklarla Çayırovalı hemşehirlileriyle buluşan Başkan Çiftçi, tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri ilçe sakinlerine bizzat kendi anlatıyor.

Eğitimden, kültür-sanata, spordan, sağlık, çevre, sosyal, ulaşım, altyapı ve üstyapıya Çayırova’nın 9 mahallesinin tümünde hayata geçen projeleri anlatan, Başkan Çiftçi, Çayırova’nın geleceğine yönelik birçok çalışmayı ilçeye kazandırdıklarını ve Çayırova’nın yarınlarında oluşması muhtemel sorunlara yönelik birçok projeyi bugünden hayata geçirdiklerini aktardı. İlçeye değer katacak projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Çiftçi, proje turunun sonunda ise Çayırova’da tamamlanan ve yükselen projelerde ilçe sakinlerinin imzası olduğunu ve bu çalışmaların Çayırovalıların destekleriyle hayata geçirildiğini belirtti. Proje turuna katılan Çayırovalılar, çalışmalarından ötürü Başkan Çiftçi’ye teşekkür etti.

Proje turunda konuşan Başkan Çiftçi, “4,5 senelik süre zarfında ilçemize değer katacak projeler yapmak amacındaydık ve bu düşünceyle yol yürüdük. Çayırova denildiğinde akla her türlü imkanın bulunduğu, kültürü, sanatı ve sporuyla gelişmiş bir şehir gelmesi için çalışıyoruz. Şehrimiz büyüyor gelecekte 350-400 bin nüfusumuz olacak ve bu nüfus artışının sorun yaratmaması adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Çayırova’da yaşayan herkesin sorumluluğunu omuzlarımıza almış durumdayız ve ilçemiz için cansiperane çalışıyoruz” dedi.