Çayırova’da altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmaların olduğu birçok sokakta yol yapım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi Geçit Sokak’ta 214 ton, Harman Sokakta ise 184 ton asfalt onarım çalışmaları devam ediyor. Yine Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 220 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde bulunan Gümüş Sokağa 724 ton binder asfalt ve bin 552 ton PMT serimi yapıldı. Önümüzdeki günlerde ise Hasret Sokağın 550 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki kısmında bin 206 ton binder asfalt ve 2 bin 587 ton PMT serimi gerçekleştirilecek. Ayrıca Huzur Sokak’ta 105 ton asfalt serilerek yol onarımı yapılacak.