İSU’nun içme suyu altyapısını yenilediği bölgede, yapılan kazı çalışmaları nedeniyle yol yüzeyinde bozulmalar meydana gelmişti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için harekete geçti. Caddenin 600 metrelik bölümünde trimer kazısı yapılarak deformasyonların olduğu kısımlar söküldü ve yerine yeni asfalt serildi. Böylece hem estetik hem de dayanıklılık açısından cadde modern bir görünüme kavuşmaya başladı. Ekipler, kalan 700 metrelik bölümde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki bozulmalar da asfaltla giderilecek. Çalışmalar tamamlandığında Adnan Kahveci Caddesi, baştan sona yenilenmiş olacak. Bu sayede bölgedeki trafik akışı rahatlayacak, sürücüler ve yayalar daha güvenli bir ulaşım imkanına kavuşacak.

Kaynak: İHA