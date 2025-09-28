Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen hareketliliğinin önlenmesine yönelik yürütülen analiz çalışmaları kapsamında 28 Eylül’de sabaha karşı Kartepe ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nce hakkında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve ayrıca Kırşehir Asliye Ceza Mahkemesi’nce hakkında arama kararı çıkarılan S.G. isimli düzensiz göçmen ile beraberindeki 2 düzensiz göçmen yakalandı. S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderilirken, diğer 2 göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla bağlantılı olarak göçmenlerin organizatörlüğünü yaptığı belirlenen H.Ş. ve M.J. isimli 2 şüpheli de "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA