Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Çayırova Belediyesi, ikinci hafta mücadelesinde Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda PizzaBulls Cedi Osman Basketbol’a konuk oldu. İlk yarıyı 51-39 geride kapatan Çayırova temsilcisi, ikinci yarıda gösterdiği performansla maça ortak oldu. Normal süresi 93-93 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma periyodunda rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Çayırova Belediyesi, sahadan 106-95 galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Çayırova Belediyesi ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.

Çayırova’da Roberto Gallinat 23 sayıyla maçın en skoreri olurken, Jamari Traylor 20, Berkay Candan 16 sayı üretti. Ömer Utku Al ise 12 sayı ve 13 asistle "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Maç sonunda tebrik mesajı yayımlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Sezonun ikinci karşılaşmasında deplasmanda PizzaBulls Cedi Osman Basketbol’u mağlup eden takımımızı yürekten kutluyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.