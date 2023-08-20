Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı yeni spor salonu şekillenmeye başladı.

Çayırova’dan sporcu yetişmesine imkan sağlayacak ve ilçenin spor altyapısını güçlendirecek yatırımlardan olan yeni spor salonu projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen Çayırova’nın yeni spor salonunda inşaat çalışmaları sürat kazandı. İlçedeki ikinci spor salonu olacak merkez, aynı zamanda bir sporcu fabrikası özelliği de taşıyor. Kompleks yapıda olacak yeni spor salonunda 9 branştan sporcular aynı anda antrenman yapabilecek. İnşaat çalışmalarının devam ettiği yeni spor salonu ve sporcu fabrikası projesinde, tribünler şekillenmeye başladı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova, artık spor alanında Türkiye gündemine oturdu. Çocuklarımız spor yapsın istiyoruz. 4 senede bin 300 madalya kazandık. İlçemiz bir spor kenti oldu ve bununla beraber ikinci spor salonumuzu Çayırova’mıza kazandırıyoruz. Yeni spor salonumuzda aynı anda 9 branştan sporcularımız antrenman yapabilecek ve bu projemiz spor alanında ilçemize sınıf atlatacak" dedi.