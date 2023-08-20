Bursa-Ankara karayolu Oylat kavşağında meydana gelen kazada kamyon ile otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halindeki sürücü Musa A. yönetimindeki 10 AJR 78 plakalı kamyon, U dönüşü yapmaya çalışan Muhittin U. yönetimindeki 54 ADS 286 plakalı otomobile yandan çarptı. Kaza sonucu otomobildeki yolcu Melike U.(18) ağır yaralandı.

Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan genç ameliyata alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı