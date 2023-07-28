Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İDEF'23 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın kapanış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayiindeki büyük başarılarından gurur duyduğunu vurgulayarak, 2002 yılında 57 firma ile sınırlı olan sektörün bugün 2 bin 500 firmaya ulaştığını belirtti. Savunma Sanayi, ülkedeki ekonominin lokomotifi haline gelerek 80 binden fazla çalışanı istihdam etti.

Erdoğan, savunma sanayiinde elde edilen başarıları özetlerken, ciro rakamının 1 milyar doları aşarak 12 milyar dolara ulaştığını, araştırma ve geliştirme harcamalarının 49 milyon dolardan 2 milyar dolara çıktığını ve ihracatın 248 milyon dolardan 4 buçuk milyar dolara ulaştığını açıkladı. Cumhurbaşkanı, bu başarıların küresel ekonomik krizler ve doğal felaketlere rağmen elde edildiğini vurguladı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesini vurgulayan Erdoğan, kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülke arasında yer aldıklarını, kara, hava ve deniz araçlarının yerli ve milli imkanlarla karşılandığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin insansız savaş uçakları ve silahlı insansız araçlar gibi ileri teknolojik ürünlerle kapasitesini güçlendirdiğini ifade etti.

Erdoğan konuşmasında ayrıca, savunma sanayisinde kamuya ve özel sektöre yönelik yakın işbirliğinin önemine dikkat çekti ve gelecekte de sektörün ihtiyaçlarını tespit edip özgün çözümler geliştireceklerini söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesinin uluslararası alanda da büyük dikkat çektiğini ve dünyanın birçok ülkesinden yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki büyük başarısını korku ve tereddütle karşılayanların yanıldığını vurgulayarak, Türkiye'nin azim, irade ve inancıyla tüm engelleri aştığını ve hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Son olarak, Erdoğan, önümüzdeki 2 yılda daha büyük hedeflere ulaşmak için kamunun ve özel sektörün en etkin ve verimli şekilde işbirliği yapacağını ve savunma sanayisinde küresel çapta çığır açacak ileri teknolojilere odaklanacaklarını belirtti. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarı hikayesinin dünya tarafından takip edildiğini ve ilham kaynağı olduğunu vurguladı.