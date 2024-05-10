Çekmeköy Belediyesi Mayıs Ayı Meclisi yapılan 2 oturumla tamamlandı. Mecliste Çekmeköy’lü vatandaşları yakından ilgilendiren önemli kararlar alındı.

Çekmeköy Belediyesi’nin 2024 Mayıs Ayı Meclisi Meclis Başkan Vekili Bora Kılıç yönetiminde toplanan iki oturumla tamamlandı. Mayıs Ayı Meclisi’nde beş yeni müdürlük kurulması, TÜGVA, ENSAR Vakfı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne ait protokollerin fesih yetkilerinin Başkan Orhan Çerkez’e devri kararları alındı.

Protokolleri feshetme yetkisi Başkan Çerkez’e devredildi

Geçtiğimiz yıllarda 5393 sayılı Belediye kanunu 75 maddesi c bendi doğrultusunda TÜGVA, ENSAR Vakfı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’yle 30.12-2020 tarihli 3 adet protokol 5393 sayılı Belediye kanunu 38 maddesi uyarınca Belediye Başkanı tarafından 4 yıl süreyle akdedilmişti. Protokoller kapsamında alınan kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım meslek ve beceri kazandırma faaliyetleri Çekmeköy Belediye başkanlığı bünyesinde yapılması ve başkaca benzer projelerin belediye bünyesinde gerçekleştirilmesi planlandığı için bu protokollerin fesih edilebilmesi yetkisi Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’e devredildi. Başkan Çerkez bu dernek ve vakıflarla yapılan çalışmaları değerlendirdikten sonra iş ve işleyişin kamuya olan faydalarını ele alıp gerekli çalışmaları yapacak.

Halkın ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda 5 yeni müdürlük kuruluyor

Çekmeköy’de sosyal yaşamı kolaylaştırmak ve şehri geleceğe hazırlamak adına alınan kararlardan biri olan beş yeni müdürlük açılması kararı da Mayıs ayı meclisinden geçirildi. Afet işleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Veterinerlik İşleri Müdürlüğü önümüzdeki süreçte Çekmeköy’lülere hizmet verecek.