Çekmeköy ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Soğukpınar Mahallesi’ne kurulan kurban satış ve kesim alanı, vatandaşlardan gelen talep üzerine bu yıl kurulmayacak.

Soğukpınar Mahallesi’nde vatandaşların kötü koku ve hijyenik olmayan ortam nedeniyle kurulmaması için yoğun istekte bulunduğu kurban satış ve kesim alanı bu yıl kurulmayacak. Vatandaşların hassasiyetini dikkate alan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Komşularımızın istekleri bizim önceliğimiz" sözüyle mahalle halkına müjdeyi paylaştı. Başkan Çerkez, "Mahalle sakinlerimizin sağlık ve çevre konularındaki hassasiyetlerini dikkate alarak aldığımız bu karar, komşularımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Kötü koku ve hijyenik olmayan ortamın, vatandaşlarımızın sağlığını olumsuz etkilediğinin bilincindeyiz. Bu nedenle bu yıl Soğukpınar Mahallesi’nde kurban pazarı kurulmayacak. Belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığı ve refahı önceliğimizdir" dedi.