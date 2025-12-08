Olay, Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde sabah 07.30’da meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonunda bir eve baskın düzenlendi. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru E.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan E.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.’nın (35) öldürüldüğü, Ç.A. ve C.A.’nın ise sağ olarak yakalandığı belirtildi.

Kaynak: İHA