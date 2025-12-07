İsveçli mobilya devi Ikea, sürdürülebilir ormancılık stratejisini güçlendirmek amacıyla Letonya ve Litvanya’da toplam 24 bin hektarlık orman arazisi satın aldı. Bu yatırım, şirketin 2050 için belirlediği net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda attığı en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

Finlandiyalı yatırım şirketi CapMan Natural Capital’in duyurusuna göre Inter Ikea Group, yüzölçümü Frankfurt’u andıran büyüklüğe ulaşan bu orman alanlarını bünyesine katarak Baltık bölgesindeki kaynak yönetimini doğrudan üstlenmeyi amaçlıyor. Ormanların, Forest Stewardship Council (FSC) kriterleri ile Ikea’nın kendi çevresel standartlarına uygun şekilde işletileceği ifade edildi.

CapMan Natural Capital, satış sürecinin ilgili kurumların onayıyla birlikte 2026 yılının ilk yarısında tamamlanmasının beklendiğini duyurdu. Inter Ikea Group’un küresel orman yatırımları yöneticisi Bruno Mariani Piana, “Ormanları sorumlu bir şekilde yöneterek yerel ekonomiyi desteklemek, topluluklarla iş birliği yapmak ve gelecek nesiller için sağlıklı ekosistemler korumak istiyoruz”açıklamasını yaptı. Satın alınan ormanların tamamının FSC sertifikalı olduğu da vurgulandı.