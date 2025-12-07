İstanbul, resmi kayıtlara göre Türkiye’nin en kalabalık şehri. Ancak herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi ilin birinci sıraya yerleşeceği merak konusu.

TGRT Haber’in aktardığı bilgilere göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 raporunda, 15 milyon 701 bin 602 kişilik nüfusuyla İstanbul yine ilk sırada yer aldı. Üstelik İstanbul, yalnızca nüfus büyüklüğüyle değil, Türkiye’nin 81 ilinden insanı aynı şehirde buluşturan bir merkez olmasıyla da dikkat çekiyor.

ZİRVEDE ŞANLIURFA VAR

Ancak herkes memleketine geri dönse sıralama tamamen değişiyor. Listenin başına bu kez Şanlıurfa yerleşiyor. Tam 3 milyon 147 bin 997 hemşehrisiyle açık ara lider konumda. Onu Konya takip ederken, İstanbul bu sıralamada üçüncülüğe düşüyor. Diyarbakır, Ankara ve Samsun ise geniş hemşehri nüfuslarıyla listeyi destekleyen diğer iller olarak öne çıkıyor. Bu veriler, Türkiye’deki iç göç dinamiklerini ve yıllardır süren büyükşehirlere yönelme eğilimini de net biçimde ortaya koyuyor.

Haberde mikrofon uzatılan bir vatandaş "Herkes memleketine dönse Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul olmazdı herhalde" derken bir başkası ise "Memleketine dönseler herhalde İstanbul boşalır" yorumunu yaptı. Bir başka vatandaş ise soruya "Güneydoğu'dan bir il diye düşünüyorum" yanıtını vererek Urfa tahmininde bulundu ve doğru bildi. Bir vatandaş 'Malatya' tahmininde bulunurken bir başkası da yine Urfa tahmininde bulunarak "Biliyorum orayı, nüfusları çok geniş" yorumunu yaptı.