Günlük yaşamı olumsuz etkileyen, uykusuzluğa, baş ağrısına ve hatta sosyal yaşamda performans kaybına neden olabilen burun tıkanıklığı konusunda KBB Uzmanı Op. Dr. Erol Demirbaş’tan uyarı geldi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Erol Demirbaş, burun tıkanıklığının sadece "basit bir kış şikayeti" olarak görülmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti.

"Tıkalı burun, gün boyu enerjinizi çalan gizli bir düşmandır"

Op. Dr. Demirbaş, burun tıkanıklığının sanılandan çok daha ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak, "Burun tıkanıklığı yaşayan birçok kişi zamanla buna alıştığını düşünüyor; ancak bu durum aslında vücudu sürekli yoran bir süreçtir. Kaliteli uyku uyuyamayan, ağızdan nefes almak zorunda kalan bir kişinin günlük yaşam enerjisi de ciddi ölçüde düşüyor" dedi.

"Tıkanıklığın sebepleri çok farklı olabilir"

Op. Dr. Erol Demirbaş, burun tıkanıklığının tek bir nedenle ortaya çıkmadığını, doğru teşhis konulmadan yapılan her tedavinin geçici olacağını ifade etti:

Dr. Demirbaş, "Alerjik rinit, sinüzit, burun kemiği eğriliği (septumdeviasyonu), burun etlerinin büyümesi, polipler gibi farklı problemlere bağlı olarak burun tıkanıklığı gelişebilir. Bazı hastalar basit bir spreyle düzelebilirken, bazı hastalarda cerrahi müdahale gerekebilir. Bu nedenle profesyonel bir muayene şarttır" şeklinde konuştu.

Demirbaş ayrıca yanlış ve uzun süreli burun spreyi kullanımının da burun tıkanıklığını daha kötü hale getirdiğini hatırlattı.

"Burun tıkanıklığı hayat kalitesini sessizce düşürür"

Uzun süre devam eden burun tıkanıklığının kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini belirten Demirbaş, özellikle gece ağızdan nefes almanın boğaz kuruluğuna, horlamaya ve uyku kalitesinde düşüşe yol açtığını söyledi.

Dr. Demirbaş, "Hastalarımızın büyük kısmı ‘Ben yıllardır böyle yaşıyorum’ diyor. Ancak tıkalı burunla yaşamaya mecbur değilsiniz. Tedavisi çoğu zaman sandığınızdan daha kolaydır" ifadelerini kullandı.

"Rahat nefes almak herkesin hakkı"

Hastalığı kabullenen vatandaşlara seslenen Op. Dr. Erol Demirbaş, "Rahat nefes almak bir lüks değil, sağlık için temel bir gerekliliktir. Şikâyetleriniz uzun sürüyorsa bir uzman desteği almaktan çekinmeyin" diye konuştu.