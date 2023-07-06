Günümüzün popüler mesleklerinden birisi olan E-Ticaret ve Pazarlama, genç öğrencilerimizin yüksek öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Gelişen teknoloji ile her geçen gün daha da dijitalleşen hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş E-TİCARET sektöründe bilinçli ve işini iyi yapan nesiller yetişiyor.

Bu bölümde yetişen öğrenciler gelişen teknolojiyle birlikte, artık internet üzerinden yapılan ticaretlerde büyük rol oynuyor. Hayatımızı kolaylaştıran internetin bize kattıkları arasında E-Ticaret ve Pazarlama en büyük payı alabilir sanırım. Nasıl ki e-ticaret deyince aklımıza alışveriş geliyorsa pazarlama denince de reklam ve seo gelmeli zira e-ticaret de pazarlama, seo ve reklam ile yapılır.

E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Ne İş Yapar?

E-Ticaret ve Pazarlama Mezunu öğrenciler iş bulmaya kalktığı zaman kurumlara ve ajanslara başvuru yapabilirler. İlgili mecraların Dijital Medya ve Pazarlama ile ilgilenen kısımlarına başvuruda bulunabilirler. Ayrıca birçok alanda aldıkları eğitimlerini geliştirip bireysel olarak da çalışabilirler.

Uzman oldukları alanda bireysel çalışabilecekleri gibi birçok alanda ekip oluşturup hizmet verebilirler. Günümüz şartlarının vazgeçilmezi haline gelen E-Ticaret ve Pazarlama mezunu olan öğrenciler, e-ticaret uzmanı, sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanı, içerik ve seo analisti, sosyal medya ve mobil reklam yöneticisi olarak iş bulabilirler.

E-Ticaret Nedir?

İnternet üzerinden yapılan bütün online alışverişlerin genel adı e-ticarettir. Siz bir ürün alıp bunu herhangi bir internet sitesi üzerinden satmaya başlarsanız e-ticaret yapmış olursunuz.

E-ticaret ve Pazarlama Bölümünde Hangi Dersler Vardır?

E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü 2 yıllık ön lisans programı kapsamında bulunan dersler şu şekildedir.

Sosyal Medya ve İçerik Pazarlama dersi, Proje yönetimi dersi, Büyük Veri, E-Ticaret ve Pazarlamada güncel konular, Uluslararası pazarlama, Elektronik Ticaret, Arama Motoru Optimizasyonu, Uluslararası Ticaret, Tedarik Zinciri Yönetimi, Mobil Pazarlama, Web Tasarım, Pazarlama Yönetimi, Lojistik Yönetimi, İşletme Yönetimi, Dijital Pazarlama İletişimi ve Stratejileri, E-Ticarette Temel Kavramlar ve de Genel Ekonomi dersleri bulunmaktadır.

Geleceği olan ve kendinizi geliştirirseniz ilerde çok iyi işler alabileceğiniz bir meslekten bahsediyoruz. Bu bölümden mezun olduktan sonra kendinizi daha da geliştirir ve kendinize bir şeyler katarsanız ileride çok iyi noktalara gelebilirsiniz.