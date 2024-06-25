A Milli Futbol Takımının UEFA EURO 2024’teki son grup maçı yarın oynanacak. Saat 22:00’de oynanacak Çekya-Türkiye maçı, Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda kurulan dev ekranda ücretsiz izlenebilecek.

A Milli Voleybol Takımının Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) belirli maçlarının ardından UEFA EURO 2024 heyecanı da parka taşındı. Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bir araya gelen yüzlerce taraftar, A Milli Futbol Takımının EURO 2024’te Gürcistan ve Portekiz karşısında verdiği mücadeleyi Trendyol sponsorluğunda kurulan dev ekranda hep beraber izledi.

Çekya-Türkiye Maçı 26 Haziran’da Etiler Sanatçılar Parkı’nda

Türkiye’nin UEFA EURO 2024’teki ilk iki grup maçı geride kaldı. Yarın oynanacak Çekya-Türkiye maçını taraftarlar, dev ekrandan izleyebilecek. Yarın saat 22:00’de oynanacak olan kritik Çekya-Türkiye maçı, Sanatçılar Parkı’ndaki dev ekranda canlı olarak ücretsiz izlenebilecek.

Olimpiyatlar da parkta izlenebilecek

Trendyol, UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ardından olimpiyatlarda da İstanbulluları bir araya getirecek. 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da millilerin sahada olduğu her müsabaka, Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda izlenebilecek.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türk sporuna yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru olmasının yanında şirket, Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsorluğunu, A Milli Futbol Takımları ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) ise resmi sponsorluğunu üstleniyor. Şirket, aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partneri” oldu. Türk üreticiler tarafından üretilen Olimpiyat Koleksiyonu da Türkiye’de Trendyolmilla uygulaması üzerinden; Azerbaycan, Körfez ülkeleri ve Doğu Avrupa’da ise Trendyol üzerinden uluslararası satışa sunuldu.