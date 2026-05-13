BEBKA Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen çalıştayda; firmaların üretim süreçlerinde ortaya çıkan atık ve yan ürünlerin ekonomiye yeniden kazandırılması, kaynak verimliliğinin artırılması ve firmalar arası iş birliği imkanlarının geliştirilmesine yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı. Etkileşimli oturumlar kapsamında katılımcılar; mevcut geri kazanım uygulamalarını, potansiyel simbiyoz fırsatlarını ve sürdürülebilir üretim odaklı iş birliği alanlarını birlikte ele aldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, günümüzde sanayi üretiminde rekabetçiliğin yalnızca üretim kapasitesiyle değil; kaynakların ne kadar verimli kullanıldığı, atıkların ne ölçüde ekonomiye kazandırıldığı ve üretim süreçlerinin ne kadar sürdürülebilir hale getirildiğiyle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Bayram, özellikle yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve karbon azaltımı hedeflerinin küresel ölçekte önem kazandığı bir dönemde endüstriyel simbiyoz yaklaşımının sanayinin geleceği açısından stratejik bir alan haline geldiğini vurguladı.

Sabri Bayram konuşmasında ayrıca, Bursa Endüstriyel Simbiyoz Programı kapsamında yürütülen saha ziyaretleri, analiz çalışmaları ve firma görüşmeleriyle bölgedeki mevcut potansiyelin ortaya çıkarılmasına yönelik kapsamlı bir süreç yürütüldüğünü belirterek, çalıştay sayesinde firmalar arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesinin ve uygulanabilir simbiyoz fırsatlarının ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Program kapsamında GTE Karbon Sürdürülebilir Enerji ve Danışmanlık A.Ş. tarafından endüstriyel simbiyoz sinerji imkanlarına ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Ardından düzenlenen yuvarlak masa oturumlarında katılımcılar, sektörler arası kaynak paylaşımı ve geri kazanım uygulamalarına yönelik somut iş birliği imkanlarını değerlendirme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen çalıştayın; Bursa'da kaynak verimliliği odaklı üretim anlayışının yaygınlaşmasına, firmalar arası sürdürülebilir iş birliklerinin gelişmesine ve döngüsel ekonomi yaklaşımının güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.