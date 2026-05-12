Afyonkarahisar'da 2-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 9. MXGP Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon MotoFest'in tanıtım toplantısı yapıldı.

Türkiye'nin uluslararası alanda en istikrarlı şekilde düzenlenen organizasyonlarından biri olan MXGP Türkiye Dünya Motokros Şampiyonası, bu yıl üst üste 9. kez Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek. Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye ile eş zamanlı düzenlenecek NG Afyon Motofest ise müzikseverleri ve festival tutkunlarını bir araya getirecek. NG Afyon Motofest ve MXGP Türkiye, 2-6 Eylül 2026 tarihleri arasında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Organizasyonun tanıtım lansmanı ise İstanbul'da bir otelde yapıldı. Lansmana; Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Başkan Vekili Ogün Baysan, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, protokol üyeleri, motosiklet sektörü temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Mehmet Sadık Vefa: 'Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye'nin spor turizmine önemli bir değer katacağına yürekten inanıyorum'

MXGP Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon MotoFest'i 9. kez Türkiye'de gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, 'Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bu büyük organizasyonu her yıl daha da güçlenerek hayata geçirmenin haklı onurunu yaşıyoruz. Bu önemli organizasyonun ülkemizde istikrarlı bir şekilde düzenlenmesine katkı sağlayan, başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi'ne ve tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Spor turizminin geleceği anlayışıyla hareket ederek Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye'nin spor turizmine önemli bir değer katacağına yürekten inanıyorum' ifadelerini kulandı.

İhsan Ayrancı: 'MXGP Türkiye artık bizim için sadece bir yarış değil'

MXGP Dünya Motokros Şampiyonası'nın, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki gücünü, vizyonunu ve spor turizminde ulaştığı seviyeyi gösterdiğini aktaran Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, 'MXGP Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabına 9. kez ev sahipliği yapacağız Afyonkarahisar olarak. Bizler için bunun büyük bir gurur kaynağı olduğunu ve ülkemizin uluslararası spor organizasyonlarında gösterdiği başarının bir göstergesi olduğunu da burada ifade etmek istiyorum. MXGP Türkiye artık bizim için sadece bir yarış değil; bir şampiyona, gençlerimizi spora yönlendiren, şehrimize ekonomik canlılık kazandıran, ülkemizin ve Afyonkarahisar'ımızın doğal güzelliklerini ve misafirperverliğini dünyaya tanıtan çok yönlü bir değer haline gelmiştir. Bugün Türkiye, uluslararası spor organizasyonlarında yalnızca ev sahibi değil, aynı zamanda standart belirleyen, yön veren ve tercih edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye bu alanda küresel ölçekte bir oyuncu ve söz sahibi bir ülke; Afyonkarahisar da bu vizyonun en güçlü merkezlerinden bir tanesi. 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz Afyonkarahisar etabında MXGP Türkiye ve NG Afyon MotoFest'te toplamda 550 bin seyirciye ulaşarak çok büyük bir başarıyı ortaya koyduk. Her geçen yıl artan bu ilgi, şehrimizin uluslararası spor gündemindeki yerini daha da güçlendirmektedir. Bununla birlikte şampiyonanın 180 ülkede yayınlanarak yaklaşık 3,5 milyar kişiye ulaşması, ülkemizin tanıtımı açısından da çok önemli bir fırsatı ortaya koymaktadır. Spora ve gençlere verdiği güçlü destek için başta Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar Belediyemize, Değerli Başkanımızın şahsında tüm belediye çalışanlarımıza emekleri için, destekleri için teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Ömer Yıldız: 'Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum'

MXGP'nin uluslararası bir spor etkinliği olduğunu dile getiren Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, 'Türkiye'de bütün illerin ulusal ya da uluslararası düzeyde bir şeyler yapma çabaları vardır illerini tanıtmak için, geliştirmek için, turizmi canlandırmak için. Ne mutlu ki dokuzuncusu Afyon'da gerçekleşiyor ve bulunduğu, yapıldığı yer itibarıyla, organizasyon itibarıyla her yıl farklı farklı ödüller alan, dünyanın izlediği, takip ettiği ve takdir ettiği bir organizasyon. Biz Belediye Başkanımız yönetimi devraldıktan sonra bu konularda kültür, sanat, spor etkinlikleri konusunda bir kutup yıldızına ihtiyacımız olmadığını, MXGP'nin bu alanda bizim için bir kutup yıldızı olduğunu anladık ve bunun üzerinden ulusal ya da uluslararası organizasyonlarımızı yapmaya başladık. Elbette ki her organizasyonun birbirinden farkı vardır. MXGP'den öğrendiğimiz en temel şey şudur: kötüyse yapma, yapmak için yapma, insanlara en iyisini sunmak için çabala. Şimdi neden Afyon MXGP sorusunun belki de karşılığı budur. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum' dedi.

Aslı İşbakan: 'MotoFest'e NG Afyon olarak destek vermekten memnuniyet duyuyoruz'

NG Afyon olarak şehrin turizm vizyonuna katkı sağlayan, marka değerini güçlendiren ve uluslararası tanıtımlara destek olan organizasyonların içinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayan NG Afyon Satış Müdürü Aslı İşbakan da, 'Afyonkarahisar sadece termal turizmi ile değil; gastronomi, spor organizasyonları ve kültürel zenginliği ile de öne çıkan çok değerli bir destinasyon. Bu anlamda bugün dünyanın en prestijli motokros organizasyonlarından biri olan MXGP Türkiye'ye bir kez daha ev sahipliği yapıyor olması şehrimiz adına son derece kıymetlidir. Farklı ülkelerden sporcuları, ziyaretçileri, milyonlarca izleyiciyi aynı platformda buluşturan bu organizasyon, Afyonkarahisar'ın uluslararası tanıtımına çok önemli katkı sunmaktadır. MXGP kapsamında gerçekleştirilecek MotoFest'e NG Afyon olarak destek vermekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz' şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen sporseverleri ağırlayacak. Tüm dünyada en çok izlenen etaplardan biri olan MXGP Türkiye'de 25 ülkeden yaklaşık 150 elit sporcu mücadele edecek.

NG Afyon Motofest ise 2 Eylül'de kapılarını açacak ve 6 Eylül'e kadar sürecek. 5 gün boyunca toplam 13 konser ve 50'ye yakın etkinlik gerçekleştirilecek festival, müzik ve motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek.

Konser programı ise şu şekilde:

2 Eylül Çarşamba: Emre Fel, Haluk Levent

3 Eylül Perşembe: M Lisa, Sefo, Demet Akalın

4 Eylül Cuma: Selin, Pentagram, Ceza

5 Eylül Cumartesi: Emre Altuğ, Derya Bedavacı

6 Eylül Pazar: Ece Seçkin, Kamuran Akkor (Ustalara Vefa), Murat Boz