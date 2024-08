Celtic Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: İskoçya

Tam İsmi: The Celtic Football Club

Takma İsimleri: The Bhoys, The Hoops, The Celts

Kuruluş Tarihi: 1888

Stadyumu: Celtic Park, Glasgow, İskoçya

Stadyum Kapasitesi: 60.830

Bulunduğu Lig: Scottish Premiership

Resmi Sitesi: www.celticfc.net

Celtic Hakkında Bilgi

Celtic, 1888 yılıda kurulan ve renkleri yeşil-beyaz olan bir futbol kulübüdür. Stadyumu, Glasgow şehrinde bulunan Celtic Park’dır. Stadyumunun seyirci kapasitesi 60.830 kişidir. Scottish Premiership liginde mücadele eden Celtic kulübünün resmi internet sitesine www.celticfc.net adresinden ulaşabilirsiniz.

Glasgow şehrinin doğu kısmında bulunan Rangers kulübü ile beraber İskoçya’nın en büyük iki takımı olma başarısı göstermektedirler. Bunun dışında bu iki kulüp ezeli iki rakiptir. Bu büyük rekabetin asıl sebebi farklı mezhepler ve siyasi sebeplerdir. Celtic taraftarları Katolik, Rangers taraftarları ise Protestan mezheplerine mensuptur. Ayrıca Rangers taraftarları, İskoçya’nın kendi hükümet ve meclisine sahip olduğu, ancak devlet teşkilatı açısından Birleşik Krallık’a bağlı olduğu mevcut statüsünün devamından yana iken; Celtic taraftarları İskoçya’nın tümüyle bağımsız bir cumhuriyete dönüşmesinden yanadırlar. Bu sebeplerden dolayı iki taraf arasındaki rekabet çok büyük boyuttadır. İskoçya’da yaşayan aileler içinde iki farklı takımı tutan kişiler kesinlikle bulunmaz ve hiç bir şekilde rastlanmaz. Bu tatsız sebeplerden dolayı Celtic-Rangers maçları çok rekabet içeren ve futbol maçının daha dışında olan maçlardır.

Celtic Takımının Başarıları

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 1967

1967 UEFA Avrupa Ligi 2. (1): 2003

2003 SPL (48): 1893, 1894, 1896, 1898, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1914, 1915, 1916, 1917, 1919, 1922, 1926, 1936, 1938, 1954, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1979, 1981, 1982, 1986, 1988, 1998, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

1893, 1894, 1896, 1898, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1914, 1915, 1916, 1917, 1919, 1922, 1926, 1936, 1938, 1954, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1979, 1981, 1982, 1986, 1988, 1998, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 İskoçya Kupası (36): 1892, 1899, 1900, 1904, 1907, 1908, 1911, 1912, 1914, 1923, 1925, 1927, 1931, 1933, 1937, 1951, 1954, 1965, 1967, 1969, 1971, 1972, 1974, 1975, 1977, 1980, 1985, 1988, 1989, 1995, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2013

1892, 1899, 1900, 1904, 1907, 1908, 1911, 1912, 1914, 1923, 1925, 1927, 1931, 1933, 1937, 1951, 1954, 1965, 1967, 1969, 1971, 1972, 1974, 1975, 1977, 1980, 1985, 1988, 1989, 1995, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2013 İskoçya Lig Kupası (16): 1956-57, 1957-58, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1974-75, 1982-83, 1997-98, 1999-2000, 2000-01, 2005-06, 2008-09, 2014-15, 2016-17