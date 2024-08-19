Hangi Ülkenin: İskoçya
Tam İsmi: The Celtic Football Club
Takma İsimleri: The Bhoys, The Hoops, The Celts
Kuruluş Tarihi: 1888
Stadyumu: Celtic Park, Glasgow, İskoçya
Stadyum Kapasitesi: 60.830
Bulunduğu Lig: Scottish Premiership
Resmi Sitesi: www.celticfc.net
Celtic Hakkında Bilgi
Celtic, 1888 yılıda kurulan ve renkleri yeşil-beyaz olan bir futbol kulübüdür. Stadyumu, Glasgow şehrinde bulunan Celtic Park’dır. Stadyumunun seyirci kapasitesi 60.830 kişidir. Scottish Premiership liginde mücadele eden Celtic kulübünün resmi internet sitesine www.celticfc.net adresinden ulaşabilirsiniz.
Glasgow şehrinin doğu kısmında bulunan Rangers kulübü ile beraber İskoçya’nın en büyük iki takımı olma başarısı göstermektedirler. Bunun dışında bu iki kulüp ezeli iki rakiptir. Bu büyük rekabetin asıl sebebi farklı mezhepler ve siyasi sebeplerdir. Celtic taraftarları Katolik, Rangers taraftarları ise Protestan mezheplerine mensuptur. Ayrıca Rangers taraftarları, İskoçya’nın kendi hükümet ve meclisine sahip olduğu, ancak devlet teşkilatı açısından Birleşik Krallık’a bağlı olduğu mevcut statüsünün devamından yana iken; Celtic taraftarları İskoçya’nın tümüyle bağımsız bir cumhuriyete dönüşmesinden yanadırlar. Bu sebeplerden dolayı iki taraf arasındaki rekabet çok büyük boyuttadır. İskoçya’da yaşayan aileler içinde iki farklı takımı tutan kişiler kesinlikle bulunmaz ve hiç bir şekilde rastlanmaz. Bu tatsız sebeplerden dolayı Celtic-Rangers maçları çok rekabet içeren ve futbol maçının daha dışında olan maçlardır.
Celtic Hangi Ülkenin
Cevap: İskoçya
Celtic Takımının Başarıları
- UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 1967
- UEFA Avrupa Ligi 2. (1): 2003
- SPL (48): 1893, 1894, 1896, 1898, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1914, 1915, 1916, 1917, 1919, 1922, 1926, 1936, 1938, 1954, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1979, 1981, 1982, 1986, 1988, 1998, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
- İskoçya Kupası (36): 1892, 1899, 1900, 1904, 1907, 1908, 1911, 1912, 1914, 1923, 1925, 1927, 1931, 1933, 1937, 1951, 1954, 1965, 1967, 1969, 1971, 1972, 1974, 1975, 1977, 1980, 1985, 1988, 1989, 1995, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2013
- İskoçya Lig Kupası (16): 1956-57, 1957-58, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1974-75, 1982-83, 1997-98, 1999-2000, 2000-01, 2005-06, 2008-09, 2014-15, 2016-17