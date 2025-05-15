Her ne kadar mobilyası ve köftesi ile ünlense de İnegöl birçok alanda sürprizlere açık bir yerleşim birimi olarak göze çarpıyor.

300 bini aşan nüfusu ile ülkenin en büyük ilçeleri arasında yer alan ve İl olacak ilçeler arasında sürekli gösterilen İnegöl, Oylat kaplıcaları ve ay çekirdeği ile de nam yapmış bir bölge.

Kiraz, kestane, elma ve armut başta olmak üzere tarımsal alanda bir çok ürünü ihraç etmeyi başaran İnegöl, fındık üretimi açısından da oldukça verimli topraklara sahip.

İlçenin 17 kırsal mahallesinde irili ufaklı yüzlerce dönüm fındık bahçesi bulunuyor.

Her yıl ortalama 500-700 ton arasında fındık üretimi yapılan bu kırsal mahalleler ise şunlar;

Bahçekaya,

Eski Bahçekaya,

Saadet,

Hilmiye,

Tahtaköprü,

Hacıkara,

Gündüzlü,

Osmaniye,

Mezit,

Sulhiye,

Güney Kestane,

Rüştiye,

Tüfekçikonak,

Gazelli,

Maden,

Kıran,

Bahariye.