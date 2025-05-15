Avrupa Merkez Bankası (ECB), dijital euroya geçiş için siyasi onayları beklerken, yeni para biriminin birkaç yıl içinde vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone, dijital euroya geçiş sürecinde son aşamaya gelindiğini belirtti. Cipollone, gerekli yasal düzenlemelerin 2025’in başlarında tamamlanmasını umduklarını söyledi. Mevzuat yürürlüğe girdikten sonra, dijital euronun piyasaya sürülmesi için iki ila üç yıllık bir süreye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, Visa ya da Mastercard gibi aracı kurumlara ihtiyaç duymadan, merkez bankası garantisinde doğrudan ödeme yapabilecek. Fonlar, tıpkı nakit para gibi güvenli ve işlevsel olacak. Ayrıca tüketiciler, dijital euroyu hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak kullanabilecek.

Siyasi mutabakatın sağlanmasının sürecin önündeki en büyük adım olduğunu belirten Cipollone, bu uzlaşının yazdan önce mümkün olabileceğini vurguladı. Avrupa Parlamentosu’ndaki yasal sürecin ise daha uzun sürebileceğini sözlerine ekledi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau da aynı toplantıda konuşarak, sürecin hızlanıp hızlanamayacağı sorusuna yanıt verdi. Villeroy, dijital euro konusunda ECB’nin kararlılığının arttığını belirtti.