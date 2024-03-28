Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye’de tenisin gelişimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin gelecekte, teniste dünya lideri olabilecek bir yerde olduğunu herkes biliyor" dedi.

Antalya’nın ilk WTA Turnuvası Megasaray Hotels Open, 26-31 Mart tarihleri arasında Antalya Belek’te bulunan Megasaray Tenis Akademi’nin kortlarında düzenleniyor. Bu organizasyonu takip eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Bu tür organizasyonların Türkiye’de düzenlenmesinin hem kendileri, hem sporcular ve hem de Türkiye’nin tanıtımı için çok değerli olduğunu söyleyen Durmuş, "Değerli tarafı ise sponsorlarımızın aracılığı ile yapılıyor olması. Şahinler Holding ve Megasaray Oteli’nin organize ettiği bir turnuva olarak düzenleniyor. Maçını beraber izlediğimiz, şu anda maçta olan 16 yaşında olan sporcumuz, 16 yaş milli takımımız ve aynı zamanda Mega Saray Tenis Akademisi sporcumuz. Bu kortlara dünyanın deneyimle sporcuları ile aynı korta olmanın, onlarla yarışmanın ve onları yenerek bir üst tura geçmenin hedefiyle çıkıyorlar. Türkiye Tenis Federasyonu olarak bizler, dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek için hedefleri olan, stratejiler yapan bir federasyonuz. Bu yüzden bizim en değer verdiğimiz etkinliklerden bir tanesi oldu. Antalya’da bu seviyedeki en yüksek turnuva oluyor. Daha önce İstanbul’da bu turnuvanın benzerlerini yaptık. Hem spor turizmi açısında çok değerli bir etkinlik hem sportif başarı için değerli bir etkinlik. 16 yaşındaki sporcumuz, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir turnuvada kendi ülkemizde olmasa oynayabilme şansı yok. Ancak kendi ülkemizde yaptığımızdan dolayı dünyanın en iyi sporcularıyla aynı korta girme şansı elde ediyor. Bu tür organizasyonlarda, hem grand slamlar, hem olimpiyatlar, hem de sporcumuzun gelişimi için çok değerli buluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ’Sporu tabana yayıyoruz’ ilkesiyle birer bir örtüşen bir söylem. Tenisin her yerde izlenir ve bilinir olmasını sağlıyoruz. Tenisin gelişimi açısından bu organizasyonu çok değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tenisin toplumsal ve iletişim anlamında çok değerli katkıları var"

Tenisin ve sporun içinden gelen biri olduğundan ve bu nedenle tenisin kişisel gelişime çok büyük bir değer kazandırdığından bahseden Başkan Durmuş, "Türkiye’de her noktasında herkesin mutlaka tenis oynaması gerektiğine inanan birisi olarak bu süreci yönetiyorum. Çünkü tenisin toplumsal anlamda, iletişim anlamında çok değerli katkıları olduğunu görüyoruz. Çocuklarımızın ergenlik diye bir probleminin kalmadığını görüyoruz. Bahsettiğimiz gibi 6 yaşından başlayan çocuğumuz, 30-40 yaşlarına kadar devam ettirdiği bu hikayenin en önemli aşaması çocukluk ve gençlik dönemini çok güzel enerjilerle, doğru bir fiziksel yapıyla geçirdiklerini biliyoruz. Bunu yanına da bir sportif başarı, ünlenen ve tanınan sporcular olarak kendi hayatlarında çok değerli sonuçlar elde ediyoruz" diye konuştu.

"Avrupa tenisi yönetiminde, yönetimimizin olması bu basamaklardan biri"

Federasyon olarak dünyanın en iyisi sporcusunu yetiştirmeyi hedeflediklerini ve bunun için de dünyanın her yerinde söz sahibi olunması gerektiğini aktaran Cengiz Durmuş, "Avrupa tenisi yönetiminde, yönetimimizin olmuş olması bu basamaklardan bir tanesidir. Geçen dönemde yine yönetimdeydik. Cem kardeşimiz, Türkiye Tenis Federasyonu’nda yönetim kurulu üyesi olarak, orada da yönetim kuruluna seçilmişti. Biz birinci sıradan yönetime girdik. Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya gibi ülkelerin olduğu yerde biz birinci seçiliyoruz. Bizim için anlamlı çok değerli. Aynı zamanda sorumluluk getiren şeyler. Bu başlattığımız güzel enerjinin, güzel seviyenin bize sportif açıdan çok büyük imkanlar, çok büyük fırsat tanıyacağını biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin teniste dünya lideri olabilecek bir yerde olduğunu herkes biliyor"

Tennis Europe Seçimli Genel Kurulu’nun 2025 yılında Antalya düzenlenecek olmasından dolayı çok büyük bir heyecan içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Cengiz Durmuş, "Avrupa ve dünyanın lider kıtası Avrupa, teniste de dünyanın lider kıtası. Ülkemizde genel kurulunu ağırlıyor olmamız ve tüm Avrupa ülkesinin tenisi yönetenlerinin Türkiye’ye gelecek olması, bununda oy birliğiyle karara bağlanması bizim için çok değerli ve anlamlı olduğunu biliyoruz. Biz Türkiye olarak tenis ülkesiyiz. ’Tenis, Türkiye’de oynanır’ parolasıyla yapmış olduğumuz turnuvalar Avrupa’da ve dünyada ses getirdiğinin göstergesi olarak Türkiye’de yapılması planlanıyor. Turizm açısından baktığınızda ülkemizi çok iyi tanıttığını, doğal olarak gittiği yerlerde ebeveynler, yöneticilerine Türkiye’deki tenisin gücünü ve güzelliğinin anlattıkları için biz bu sonuçları alabiliyoruz. Avrupa’daki yöneticilerinde toplantı için bir an önce Türkiye’ye gelmek için sabırsızlandıklarını biliyoruz. Hem 2025’e şimdiden hazırlık yapmaya başlıyoruz. Gerçekten çok güzel hafta olacak. Çok güzel bir etkinlik çok güzel bir turnuva olacak. Zaten ülkemizi tanıtma noktasında çok iyi yerdeyiz. Ülkemizin hem gücünü, aynı zamanda Avrupa’da söz sahibi olan bir federasyon olarak en genç nüfusa sahip Türkiye’nin de gelecekte teniste dünya lideri olabilecek bir yerde olduğunu herkes biliyor. Gelecekte bunu göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.