Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, sahne programı için yola çıktığı sırada trafik kazası geçirdi. Ünlü sanatçının içinde bulunduğu araç, Konya yolu üzerinde kazaya karıştı.

Kaza sonrası hastaneye götürülen Kurtoğlu’nun yapılan kontrollerinde ayağında çatlak tespit edildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sanatçının bir süre dinleneceği belirtildi.

Cengiz Kurtoğlu'nun sosyal medya hesabından açıklamada ise, "Değerli dinleyicilerimiz, 16.06.2026 Salı günü gerçekleşmesi planlanan fevkalade Ankara sahnemiz, sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih, en yakın zamanda paylaşılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sevgiyle..." ifadelerine yer verildi.